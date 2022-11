Seda südameprobleemi saab ennetada hommikusöögi söömisega

Bostoni ülikoolis tehtud uuringus leiti, et inimestel, kes söövad hommikusööki, on väiksem tõenäosus arterite ummistusteks, vahendab CBC News.

Uus uuring ei tõesta, et hommikusöögi vahelejätmine otseselt inimeste artereid kahjustaks, kuid hommikusöögi vahelejätmise näol on mitmeid tegureid, mis ateloskreloosi riski suurendavad.

Paljude jaoks on hommikusöögist loobumine osa paljudest halbadest harjumustest, need inimesed kipuvad tihti väljas sööma ja valima kahtlase toiteväärtusega valmistoite.

Eelnevad uuringud on näidanud, et hommikusöögi armastajate seas on vähem ülekaaluliseid, diabeetikuid ja südamehaigeid.