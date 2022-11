Kõik, mida pead teadma B-grupi vitamiinidest

B-grupi vitamiinid on B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 ja B12. Nende roll on hoolitseda inimese närvisüsteemi, reaktsioonikiiruse, keskendumisvõime ja mälu eest. B-grupi vitamiinid on tähtsad ka südame tervisele ning südame, aju ja närvisüsteemi koostööks. B-vitamiinid osalevad energia tootmisel ja tervete punaste vereliblede moodustamisel, lisaks on nad olulised naha, lihaste ja immuunsüsteemi toimimiseks.

B-grupi vitamiinid on vesilahustuvad vitamiinid, mille varusid on organismis umbes 2–6 nädala jagu. Ainus erand on B12-vitamiin, mis võib säilida maksas paljude aastate vältel. B-vitamiinide puudusele võib viidata väsimus, meeleolumuutused ja kerge ärritatavus. Sümptomiteks võivad olla ka nahakahjustused, seedekulgla häired, katkised suunurgad ja huuled, suukuivus ja silmade tundlikkus valguse käes.

Vitamiinide piisavaks saamiseks tuleks süüa nii loomset kui ka taimset toitu. B-vitamiini leiab teraviljadest, piimatoodetest, seemnetest ja pähklitest, pärmist, maksast, idudest, kalast ja banaanist. B-vitamiini talletamist ja kasutamist organismis takistavad alkohol, nikotiin, kofeiin ja rafineeritud suhkur.

Inimesed, kes on valinud mingi kindla dieedi, peavad väga täpselt teadma, mida nende organism toiduvalikust tingitult ei saa. Näiteks veganluse puhul võib sageli puudu jääda B6- ja B12-vitamiinidest. Stressi ja väsimuse korral aga tuleks jälgida, et toidus oleks piisavalt B1-, B6- ja B12-vitamiine. Vaatame lähemalt, millist funktsiooni need vitamiinid organismis täidavad ja kust neid saada.