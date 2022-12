Kuidas olla uuel aastal tervem ja õnnelikum?

Paranda suhtlust ja suhteid

«Mida kauem me eraldi oleme, seda rohkem on meie seas isehakanud introverte. Kuidas lahendada keerulisi, konfliktiks eskaleerunud olukordi? Või kui on vaja, et elukaaslane midagi teisiti teeks, ilma et selle peale vihastataks või tülli mindaks? Kas me saame muuta oma käitumismustrit, kui me oleme lapsepõlvest saadik näinud ainukesi konflikti lahendamisi sel moel, kui üks osapool minema kõnnib? Kõigele on vastused olemas,» ütles Lehari.