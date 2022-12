Suu kaudu hingamine tekitab mitmeid terviseprobleeme

Milliste sümptomite esinemist jälgida?

Aeg-ajalt hingavad kõik inimesed läbi suu. See aga ei tähenda automaatselt suuhingamist, millest saame rääkida siis, kui praktiliselt kogu aeg hingatakse läbi suu. Tõsiste murede ennetamiseks tuleks hakata lapsi juba väiksest peale jälgima. Valvel peaks olema enneaegsete beebidega, kelle lihastoonus on madal. Lapse puhul on kõige lihtsam jälgida, kas ta huuled on puhkeolekus omavahel kontaktis.

Oluline on kontrollida hingamist ka magamise ajal. Kui huuled on sageli lahti, hingamine kuuldav või esineb isegi norskamist, siis võib kahtlustada ninahingamistakistust. Lapseeas on suuhingamise põhjuseks enamasti suurenenud adenoid või allergiline nohu. Tähelepanelikumalt võiks jälgida lapsi, keda kimbutavad sageli ülemiste hingamisteede haigused. Nohuga, mis kestab lapsel üle kümne päeva, peaks pöörduma perearsti poole. Mida varem ninahingamine taastub, seda parem. Teadma peab aga sedagi, et suuhingamine võib jääda harjumusena püsima ka hingamistakistuse möödumisel.

Kui suuhingamisel lasta kesta, hakkavad lapsel tekkima hambumusprobleemid. Ortodontiline ravi on pikk ja keeruline raviprotsess, aga kui suuhingamine kestab ja keel jääb valesse asendisse, ei pruugi ortodontilise ravi tulemus püsima jääda. Seetõttu on oluline enne ortodontilise ravi algust või sellega koos hakata taastama ninahingamist. Unimedi kliinikutes töötavad müofunktsionaalsed terapeudid, kes õpetavad, kuidas ninaga hingata, keelt hoida ja neelata.

Õige hingamine vajab harjutamist

Täiskasvanuna võib suuhingamine tekkida näiteks trauma tagajärjel, mis põhjustab ninahingamistakistuse. Tegu võib olla ka lihtsalt halva harjumusega, sest suu kaudu tundub lihtsam hingata. Enamasti on täiskasvanu suuhingamine aga pärit juba lapsepõlvest. Asja parandada püüdes peab arvestama, et luude kasvu enam nii palju mõjutada ei saa kui lapseeas, aga alustuseks võib küll ise end treenima hakata. Selleks tasub end jälgida ning hingata võimalikult palju nina kaudu. Soovitatav on seda teha ka kerge aeroobse treeningu ajal – olgu see kiire kõnd või sörkjooks. Kui nina kaudu hingamine harjutamisest hoolimata lihtsamaks ei muutu või sellega kaasneb halb enesetunne, peaks pöörduma perearsti poole, kes vajadusel suunab edasi ortodondi, kõrva-nina-kurguarsti või unearsti juurde.