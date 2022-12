Hea teada: kuidas ennetada ja ravida uriinipidamatust

Confido Meditsiinikeskuse füsioterapeut Maris Perendi ütleb, et lihtsam on probleeme ennetada, kui neid hiljem ravida. «Füsioterapeudi poole võiks pöörduda oma üldise füüsilise tervisliku seisundi hindamiseks ja luu-lihaskonna probleemide ennetamiseks,» soovitab Perendi. Ta lisab, et valu ja murede korral ei tohiks kindlasti oodata kuid või aastaid, kui probleemid on muutunud juba krooniliseks.