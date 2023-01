Kaalulangetamisel populaarseks osutunud ravim võib patsientide rahakotis korraldada paraja laastamistöö

Semaglutiid on ühend, mis aitab teist tüüpi diabeediga toime tulla. On tuvastatud, et see aine aitab ka liigset kehakaalu langetada. Põhimõtteliselt sama mündi teine külg: liigne kehakaal võib mõnel juhul viiagi II tüüpi diabeedi tekkeni. Semaglutiidi sisaldavate ravimite järgi on suur nõudlus ning märkmisväärse osa ravimite eest maksavad patsiendid krõbedat täishinda. Raviminappuse jätkudes võivad need kulud patsientidele mitmekordistuda.