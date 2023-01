SUUR ÜLEVAADE ⟩ Millised on B-grupi vitamiinide defitsiidi tõsised tagajärjed

Kust saab? Inimorganismile hästi kättesaadavat ja sobivat B12-vitamiini leidub üksnes loomse päritoluga toitudes. Taimset päritolu toidud võivad sisaldada B12 jääkkoguseid bakteriaalsest saastumisest või käärimise saadusena, kuid nende allikate adekvaatsus on küsitav. Liha, maks, piimatooted, muna, kala ja koorikloomad on eriti head ning keskmises menüüs valdavad B12-vitamiini allikad. Adru ja vetikad sisaldavad bioloogiliselt mitteaktiivseid B12-vitamiini analooge, samuti mõningaid aktiivseid B12-vitamiini ühendeid, kuid nende allikate adekvaatsus on ebamäärane. Mõned taimepõhised joogid, nagu näiteks soja-, kaera- ja riisijook võivad olla B12-vitamiiniga rikastatud ning seetõttu on need loomset päritolu toite vältivate inimeste menüüs olulised B12-vitamiini allikad.