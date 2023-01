Üllatav tegevus aitab alandada vähiriski

Uuring kogukonnaaianduse kohta näitas, et need, kes hakkasid tegelema aiatööga, sõid rohkem kiudaineid ja said rohkem kehalist aktiivsust – kaks teadaolevat viisi vähi ja krooniliste haiguste riski vähendamiseks. Samuti vähenes nende stressi ja ärevuse tase märkimisväärselt.

Tulemused avaldati mainekas ajakirjas The Lancet Planetary Health.

«Need leiud annavad konkreetseid tõendeid selle kohta, et kogukonnaaiandus võib mängida olulist rolli vähi, krooniliste haiguste ja vaimse tervise häirete ennetamisel,» ütles vanemautor Jill Litt, Colorado ülikooli keskkonnauuringute osakonna professor Medical Xpressis.

Litt on suure osa oma karjäärist kulutanud selleks, et leida taskukohaseid ja jätkusuutlikke viise haiguste riski vähendamiseks, eriti madala sissetulekuga kogukondade hulgas. Aiandus tundus ideaalne koht alustamiseks.

«Ükskõik, kuhu te ka ei läheks, inimesed ütlevad, et aianduses on lihtsalt midagi, mis paneb nad end paremini tundma,» ütles Litt. Ilma tõenditeta on aga kogukondlike aiandusprogrammide tarvis raske toetust saada, ütles ta.

Mõned väikesed vaatlusuuringud on näidanud, et aiandusega tegelevad inimesed söövad rohkem puu- ja köögivilju ning neil on tervislikum kaal. Kuid on olnud ebaselge, kas tervemad inimesed kipuvad rohkem aeda või mõjutab aiandus tervist.

Lünkade täitmiseks värbas Litt Denveri piirkonnast 291 täiskasvanut, kes ei tegele aiatööga ja kelle keskmine vanus oli 41 aastat. Üle kolmandiku olid hispaanlased ja üle poole madala sissetulekuga leibkondadest.