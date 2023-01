6 minutit seda tegevust aitab hoida mälu terava ja ennetada ka Alzheimerit

Ajakirjas The Journal of Physiology avaldatud uus uuring näitas, et lühike, kuid intensiivne jalgrattasõit suurendab aju jaoks olulise spetsiaalse valgu tootmist, mis on oluline õppimis- ja mäluprotsessidele ning võib kaitsta aju vanusega seotud funktsionaalse vaimse võimekuse vähenemise eest.

Spetsiaalne valk nimega aju-päritolu neurotroofne tegur (BDNF) soodustab neuroplastilisust (aju võimet moodustada uusi ühendusi) ja neuronite ellujäämist. Loomkatsed on näidanud, et BDNF-i kättesaadavuse suurendamine soodustab mälestuste teket ja säilitamist, parandab õppimist ja üldist funktsionaalset vaimset jõudlust. Selle omadused on tekitanud huvi BDNF-i vastu vananemist uurivate teadlaste hulgas.

«BDNF on näidanud loommudelites suurt potentsiaali, kuid sekkumised ei ole siiani suutnud BDNF-i kaitsvat mõju inimestel ohutult rakendada. Nägime vajadust uurida mittefarmakoloogilisi võimalusi — lähenemisviise, mis võivad säilitada aju võimekust, mida inimesed saavad kasutada BDNF-i hulga loomulikuks suurendamiseks, et aidata kaasa tervena vananemisele,» selgitas uuringu peamine autor, Uus-Meremaa Otago ülikooli teadur Travis Gibbons Ühendkuningriigi füsioloogiaseltsi teates.

Et eristada paastumise ja treeningu mõju BDNF-i tootmisele, võrdlesid Uus-Meremaa Otago ülikooli teadlased isoleeritud ja interaktiivsete mõjude uurimiseks järgmisi tegureid: 20 tunnine paastumine; kerge treening (90-minutiline madala intensiivsusega rattasõit); suure intensiivsusega treening (kuue minuti pikkune intensiivne rattasõit); kombineeritud paastumine ja treening.

Nad leidsid, et lühike, kuid intensiivne treening oli kõige tõhusam viis BDNF-i suurendamiseks võrreldes ühepäevase paastumisega koos või ilma pika kerge treeninguta. BDNF tase tõusis aktiivse lühitreeninguga neli kuni viis korda. Pikaajalne madala aktiivsusega treening tõstis BDNF taset veidi, paastumisel sellele mõju ei olnud.