Arst selgitab, mis võib põhjustada seljavalu ja kuidas sellest vabaneda

Ta lisab, et diskihaigus võib olla üks osa seljavalu põhjustest, kuid enamasti on valu tekitatud erinevate tegurite kombinatsioonist. Haiguse kinnitamiseks ja hindamiseks on vajalikud täpsustavad uuringud. Selleks tuleb patsiendil pöörduda esmalt perearstile, kes teeb esmased analüüsid ja suunab vajadusel füsioteraapiasse või taastusravisse.

Tõsiseid haiguseid on seljavalu taga peidus harva, kuid on mõned nii-öelda punased lipud nagu süvenev tundlikkushäire, lihasfunktsiooni häirumine, põie- ja soolte töö häirumine või kõrge palavik. Selliste haigustunnuste esinemisel tuleb kindlasti pöörduda perearstile, kuna vajalikud võivad olla täiendavad uuringud.

Abi saab liikumisest ja harjutustest

Qvalitase füsioterapeut Siret Täksi sõnul on seljavalusid võimalik ennetada, pöörates tähelepanu oma rühile, ergonoomikale töökeskkonnas ning hoides kerelihaskonda tugeva ja liikuvana. Kui mure juba painab, ei soovita füsioterapeut voodisse lamama jääda, vaid proovida vaikselt edasi tegutseda.

Seljavalu puhul on raviks olemas mitteoperatiivsed ja operatiivsed võimalused. Mitteoperatiivne ravi koosneb multimodaalsest lähenemisviisist, mis hõlmab füsioteraapiat, selgitusi ja vajadusel põletikuvastaseid ravimeid. «Füsioteraapia keskendub patsiendi harimisele ja õpetab, kuidas valust pääseda ning hoiduda selle tagasitulekust. Seda tehakse nii harjutuste, korsetilihaste tugevdamise, liigeste liikuvusele parandamise kui ka elukorralduse muutmise kaudu,» ütleb Täks.

Ta nendib, et põhiline ravi seljavalude korral on patsiendi enda kätes – inimese füüsiline aktiivsus, järjepidev võimlemine ja lihastreening, mis jääb kestma ka pärast valuperioodi möödumist, on äärmiselt olulised. Korduvate seljavalude puhul peab selle režiimi järgimine olema elukestev.