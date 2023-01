Sai selgeks, kas siseruumis kõndimine on sama kasulik kui õues jalutamine

Varasemad uuringud on näidanud, et regulaarsest treenimisest on kasu enamiku inimeste vaimsele ja füüsilisele tervisele. Seni on aga olnud vähe andmeid selle kohta, millist rolli mängib treeningkeskkond. Selle teadmistelünga kõrvaldamiseks tegid teadurid uuringu 30 üliõpilasega.