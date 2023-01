Kaisutada ja raamatut lugeda? Kuidas aitad lapsel uinuda, võib mõjutada ta tulevikku

Hea une tähtsust lapsepõlves on põhjalikult uuritud. Halb unekvaliteet võib kahjustada neuro-käitumuslikku toimimist, mõjutada emotsioonide regulatsiooni ja aidata kaasa tulevase psühhopatoloogia tekkele.

Ajakirjas Frontiers in Psychology avaldatud uuringus oletasid teadurid, et passiivsed viisid, mis aitavad lapsel magama jääda (nt kaisutamine, laulmine ja lugemine), kuid mitte aktiivsed meetodid (nt kõndimine, autosõit ja mängimine), on positiivselt seotud lapse temperamendiga.