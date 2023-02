Meeleolu ja depressiooni põhisümptomite hindamise küsimustik PHQ-9 on patsiendi enda täidetav test. Netis olevatele testiküsimustele vastamine on anonüümne ja konfidentsiaalne. Ning kuigi see test ei asenda arsti diagnoosi, aitab see sind arstiga vestlust alustada ja arstil sinule täpsustavaid küsimusi esitada. Loe testi täitmise eel sissejuhatav tekst kindlasti läbi!