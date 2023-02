Linna kõnnitavus mõjutab inimeste tervist

Kui sinu koduümbrus soosib kõndimist, siis tähendab see, et sina ja sinu naabrid on tõenäolisemalt füüsiliselt aktiivsemad kui nende piirkondade elanikud sinu linnas, kus kõndimise soodustamisele planeerimisel mõeldud pole. Liigutamine tähendab aga väiksemat rasvumiseohtu ja paremat tervist.