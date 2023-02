11 levinumat viga, mida kaalulangetusel tehakse

1. Lisad salatikastet peaaegu igale toidule

«Muidugi on hea ja tervislik süüa salatit, kuid kui lisate kastet paljudele toitudele, siis tarbite sadu lisakaloreid,» ütles dietoloog Julieanna Hever.

«Tassitäies õlis on 2000 kilokalorit ja seda on väga lihtne üle tarbida. Valige õlirohkete kastmete asemel sellised, mille rasvasisaldus on vähendatud.»

2. Sööd iga päev liha

Hiljuti selgus 14 000 osalejaga uuringutest, et inimestel, kes tarvitasid iga päev liha, oli 27 protsenti suurem risk ülekaalulisusele. «Paljud uuringud näitavad selgelt, et nendel, kellel on taimsed söömisharjumused, on madalam kehamassiindeks ja rasvasisaldus kehas.» Hever lisab, et kui vaadata viimast uurimust, kus osales 55 000 naist, näitas see, et mida vähem tarbib inimene loomseid saadusi, seda väiksem on ülekaalulisuse ja rasvumise esinemissagedus.

3. Sööd hommiku- ja lõunasööki töölaua taga

Väga oluline on, et söömise ajal oleks tähelepanu alati toidul. See on tähtis võtmekoht kaalulangetamise puhul. Kui inimene sööb aeglaselt, siis naudib ta toitu rohkem ja paneb õigel ajal tähele, kui kõht on täis.

4. Sööd püsti seistes

Kalorid tulevad ka püsti süües. Mõni inimene võib niimoodi ära süüa isegi terve krõpsupaki või muid ebavajalikke snäkke. Kõige parem on siiski istudes süüa, nii ei tarbi toitu üle ning kontroll suutäite üle säilib.

5. Ostad suhkru-, rasva- ja gluteenivabu toite