Psühholoog: iseenda ja eluga rahul olevast inimesest reeglina ei saa sõltlast

«Nii alkoholi kui ka muude ainete liigtarvitajate jaoks täidab see mingit funktsiooni – keegi ei taha lihtsalt alkoholi või lihtsalt kokaiini, vaid see annab neile midagi vajalikku, olgu see siis unustus, stressimaandus või lõbu. Aga kõiki neid väärtusi on kindlasti võimalik saada mõnel muul, mittekahjulikul viisil,» rääkis Pihkva Müürilehes.