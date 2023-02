Mis on see maagiline number, kui palju samme peab haiguste ennetamiseks maha kõndima?

Inimesed võivad vähendada rasvumise riski väga lihtsa tegevusega - kõndimisega, ütles uuringu autor dr Evan Brittain, kes on Nashville'i Vanderbilti ülikooli meditsiinikeskuse kardiovaskulaarmeditsiini osakonna dotsent.

Teadlased leidsid, et inimesed, kes kõndisid umbes 8600 sammu päevas, olid väiksema tõenäosusega rasvunud ega kannatanud uneapnoe all. Uuringus leiti ka, et ülekaalulised osalejad (kehakaaluindeksiga 25–29) vähendasid oma rasvumise riski poole võrra, kui nad suurendasid oma sammude arvu 11 000ni päevas, edastab CNN Health.