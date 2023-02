Seen, mis parandab mälu ja aitab ehk ka Alzheimeri vastu

Queenslandi ülikooli teadlased avastasid söödavast seenest - lõvilakk-korallnarmikust - ühendi, mis kiirendab aju närvirakkude kasvu ja parandab mälu. Professor Frederic Meunier Queenslandi ajuinstituudist ütles: «Lõvilaka seente ekstrakte on Aasia riikides traditsioonilises meditsiinis kasutatud sajandeid, kuid me tahtsime teaduslikult kindlaks teha nende võimalikku mõju ajurakkudele. Eelkliinilised testid näitasid, et lõvilaka seenel on märkimisväärne mõju ajurakkude kasvule ja mälu parandamisele.» Paradoksaalne on see, et Aasia rahvameditsiinis ei kasutatud seda mälu parandamiseks, vaid kõhuvalude raviks ja vähiennetuseks.