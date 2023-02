Kehaline aktiivsus õigel kellaajal võib aidata paremini kaalu langetada

Teadlased leidsid, et kehaline aktiivsus varases aktiivses faasis suurendas rasvkoe lagunemise, termogeneesi (soojuse tootmise) ja mitokondrite tööga seotud geenide ekspressiooni ehk avaldumist, mis viitab suuremale ainevahetuse kiirusele. Neid toimeid täheldati ainult hiirtel, kes treenisid varases aktiivses faasis ja see ei sõltunud toidu tarbimisest.

Hiired ja inimesed jagavad palju põhilisi füsioloogilisi funktsioone ning neid on seega juba ammu kasutatud inimese füsioloogia ja ainevahetuse uurimiseks. Siiski on ka olulisi erinevusi, näiteks see, et hiired on aktiivsed öösel.