Uus alkoholismiravim on juba kasutuses ja näitab häid tulemusi

Ravimise takistuseks on muidugi ravimi hind. Raske alkoholismi raviks kasutati doosi 90 mg päevas, mis on kõrgem kui psoriaatrilise artriidi ravidoos 60 mg päevas. Kõige odavam letihind, mida tuleb maksta USAs, kui on retsept, aga pole mingit kindlustust, oli umbes 3500 dollarit kuu kohta (60 mg päevas). Ehk siis alla 5300 dollari kuus 90 mg päevadoosi saamiseks see ravi ilmselt maksma ei lähe. Eesti Haigekassa soodusravimite nimekirjas seda ravimit pole ja isegi kui oleks, ei hakka haigekassa seda alkoholismi ravimiseks nii pea kinni maksma. Kuigi arutamist väärt mõte see siiski on - Eestis sureb suuremal või vähemal määral alkoholist põhjustatud surma konservatiivselt hinnates 1000 inimest aastas, vigastatuid ja töövõimetuid on aga palju-palju rohkem. See tähendab tohutut majanduslikku kahju. Kõige tõhusam kahjude vähendaja on muidugi alkoholismi ennetus - sh aktsiisitõus - aga väljakujunenud sõltlastele see enam ei mõju.