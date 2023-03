Teadlased rehkendasid välja, kui mitu minutit kõndi aitab surma eemal hoida

Ajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud uuringus väidavad teadlased, et 11 minutit päevas (75 minutit nädalas) mõõduka intensiivsusega kehalist aktiivsust, näiteks kiiret kõndimist, on piisav, et vähendada selliste tõbeda riski nagu südamehaigused, insult ja mitmed vähivormid.