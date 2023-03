Öine probleem toob aastaid varem südamehaigused

Uuringus analüüsiti enam kui 300 000 keskealise täiskasvanu andmeid Ühendkuningriigi biopangast ja leiti, et erinevad unehäired on seotud oluliselt varasema südame-veresoonkonna tervise halvenemisega võrreldes nendega, kes magavad hästi.

Unega seotud hingamishäiretega meestel tekkisid südame-veresoonkonna haigused peaaegu seitse aastat varem kui neil, kelle uni oli korras, ja naistel üle seitsme aasta varem. Oluline on see, et isegi üldine halb uni, nagu ebapiisav uni, unetuse kaebused, norskamine, hiline magamaminek ja päevane unisus, on seotud meeste ja naiste puhul keskmiselt kaks aastat varasema südame-veresoonkonna probleemidega tekkega.