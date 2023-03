Teatud bakterid saab dementsuse vastu tööle panna

Lühikese ahelaga rasvhapped on tähtsad!

Teisest küljest vähenes soolestikus lühikese ahelaga rasvhappeid tootvate bakterite arv. «Parkinsoni tõve, Alzheimeri tõve ja amüotroofse lateraalskleroos (ALS) puhul on korduvalt teatatud lühikese ahelaga rasvhappeid tootvate bakterite arvu vähenemisest,» selgitab Ohno. «See on neurodegeneratiivsete haiguste tavaline tunnus.» Lühikese ahelaga rasvhapped on olulised, kuna need toodavad reguleerivaid T-rakke. Viimased mängivad kriitilist rolli immuunsüsteemi reguleerimisel, pärssides närvipõletikku.

Oluline on, et bifido- ehk piimhappebakterite vähenenud tase näitab ära ka võimaliku viisi selle dementsusetüübi raviks. Bifidobacterium suurendab ajus toodetava närvirakkude kasvu, arengut ja säilimist soodustava valgu hulka. Ilmselt on selle bakteri hulga vähenemine seotud dementsuse arengu ja kognitiivse langusega. Ehk siis selle bakteri lisamine võib haigusprotsessi aeglustada.

Ruminococcus torques ja Collinsella on soolebakterid, mille suurenenud hulk on seotud paljude haiguslike protsessidega. Need on seotud põletikuga ajupiirkonnas, mida nimetatakse substantia nigra'ks, mis toodab dopamiini ehk närvisignaalide edastamisel vajalikku ainet, millest on puudu Parkinsoni tõve puhul. Nende bakterite liig tekib ka siis, kui inimesel on haavandiline koliit ehk jämesoole haavandtõbi, Crohni tõbi, reumatoidartriit ja mõned teised haigused. Samas viitab uuring sellele, et nende bakterite hulga suurenemine ei ole ilmselt nende haiguste põhjus, vaid pigem tagajärg. Võimalik, et nende arvu kunstlik suurendamine võib haigusprotsesse isegi pidurdada. Küll aga on teadustöös korduvalt viidatud pestitsiididele kui Parkinsoni jt haiguste põhjusele.