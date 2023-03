Kuidas vabaneda halvast kolesteroolist?

Teadurid on seda meelt, et need, kes lihatooteid ei söö, võivad tarbida rohkem mune ja piimatooteid. Kui vanemaealisel täiskasvanul on kolesteroolitase normi piires, võib kahe muna söömine päevas olla osa toitvast menüüst.

Kolesteroolirikkad toiduained võiks asendada näiteks lõhe, forelli, tuunikala, sardiinide, avokaado ja oliiviõliga. Näiteks 20-protsendilise koore võiks toiduvalmistamisel asendada 10-protsendilisega. Samuti soovitatakse toitu praadimise asemel pigem ahjus või aurutades valmistada. Oluline roll on ka köögiviljadel, sest need seovad organismis liigset kolesterooli ning aitavad seda organismist välja viia. Erinevaid köögivilju peaks sööma 600 grammi päevas ning tuleb meeles pidada, et kartul ei kuulu nende köögiviljade alla. Väga head kolesterooli langetajad on Türgi oad, brokoli ja paprika. Kolesteroolist vabanemisel tulevad kasuks ka kiudainerikkad toidud, sealhulgas täisteraviljatooted. Kiudained langetavad halva kolesterooli taset sellega, et seovad sooles kolesterooli ning elavdavad sooletegevust. Mida paremini kõht läbi käib, seda efektiivsem on kolesterooli väljutamine. Eriti head on just vees lahustuvad kiudained, mida saab näiteks kaerast, õunast, üldse puuviljadest ja marjadest, aga ka köögiviljadest.