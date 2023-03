Milliseid riideid ja jalanõusid peaks trennisaalis kandma?

MyFitness Kristiine treeneri ja treeningute juhi Eva Ottase sõnul on treeningriideid valides moe ees tähtsam siiski mugavus. «Treeningriided peaksid olema võimalikult mugavad ja lihtsalt endale meeldima. Üldiselt sobivad kõik treeninguks mõeldud riided kõigiks treeninguteks, kuid näiteks joogas ja pilateses on mõnusam olla just liibuvamate riietega, mis ei jää liikumisel endale ette,» selgitas ta. Siiski toonitas treener, et spordirinnahoidja kandmine on naistele oluline: «Tavalise rinnahoidjaga ei ole soovitatav treenida. Kuid üldiselt – tule, nagu sul on mõnus ja mugav, tähtis on, et liigutaksid!»