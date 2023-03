Kuidas ennetada kevadistel aiatöödel tekkivat seljavalu?

5. Vee joomine on rohkemat kui moetrend. Liikuva ja valuvaba keha heaks on ülioluline igapäevane piisavas koguses vee tarbimine. Kuigi soovitatav on juua kaheksa klaasi ehk ligi kaks liitrit vett päevas, pole see norm mõeldud igaühele. Palju oleneb veel elustiilist, toitumisharjumustest, kehatüübist ja töö iseloomust.