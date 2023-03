Avastati lihtne viis kaalu kaotada isegi siis, kui suhkru ja rasvaga edasi patustada

Magneesiumil on hea tervise tagamisel palju rolle, sealhulgas aitab see reguleerida veresuhkru ja vererõhu taset ning on oluline luude ülesehituses. Kuid teadlased tuvastasid, et liiga palju magneesiumi aeglustab energia tootmist mitokondrites, mis on rakkude niiöelda elektrijaamad.