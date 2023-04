Maksa aitab tõsise haiguse eest kaitsta üks muutus toitumises

Kui maksa koguneb rasv, on tegu mittealkohoolse rasvmaksahaigusega. Kui rohkem kui 10 protsenti maksa massist on rasv, suureneb oluliselt ainevahetushäirete risk. Praegu puuduvad ravimipõhised lahendused maksa rasvumise vältimiseks või vähendamiseks. Siiski on teada, et kaalulangus ja madala rasvasisaldusega dieedid üldiselt leevendavad haigusseisundit, vähendades põletikku ja olemasolevat rasva hulka.