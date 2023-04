Südamekuul saab minna tasuta treeningusse

«2021. aastal Eestis läbi viidud täiskasvanute liikumisaktiivsuse uuringu tulemusel selgus, et 58 protsenti inimestest on kehaliselt väheaktiivsed, ehk nende liikumisaktiivsus on väiksem, kui tervise hoidmiseks on vajalik. Umbes veerandil inimestest pole kunagi olnud hobi, mis seostuks liikumise või spordiga, pisut rohkem on neid, kel on olnud sportlik hobi, kuid täna nad liikumis- või spordiharrastusega enam ei tegele. Kui vaadata, millega tegelevad need inimesed, kes ütlevad endil olevat liikumisega seotud hobi, siis kõige enam käiakse lihtsalt kõndimas või tegeletakse kepikõnniga,» ütles liikumisaasta projektijuht Janne Tomberg.