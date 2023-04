HIVi peaks otsima haiglate erakorralise meditsiini osakondades

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul võib Eestis halvemate prognooside kohaselt olla ligi 40 protsenti HIV-nakkuse juhtudest tuvastamata ning on näha, et ka avastatud juhtude arv ei näita langust. Keskmine nakatunu on 35- kuni 40-aastane ning järjest rohkem levib see viirus tavalise heteroseksuaalse seksi teel.

Aastaid tagasi pakkusin ma haiglatele kui ametnikele kui ühele fondile, et ühes Tallinna ja ühes Ida-Viru haigla EMOs võiks katse korras HIVi suhtes rutiinselt testida kõiki 15 kuni 55-aastaseid, et leida üles need nakatunud inimesed, kes tavaliselt testimistel ei käi, sest ei tea endal sellist vajadust olevat. Tookord ei peetud seda oluliseks ega ka vajalikuks. Nüüd on selle katse ära teinud Hispaania teadlased, kes kinnitavad - sihipärasel testimisel haigla erakorralise meditsiini osakondades on suur potentsiaal.

Teadustöö kokkuvõtet esitletakse sel aastal Kopenhaagenis (15.–18. aprillil) toimuval Euroopa kliinilise mikrobioloogia ja nakkushaiguste kongressil (ECCMID).

Hispaania 34 haigla erakorralise meditsiini osakonna andmete analüüs näitas, et pärast sihipärase testimise rakendamist kasvas HIV-diagnooside arv enam kui kolm korda.

Dr Juan González del Castillo, Hispaania Erakorralise Meditsiini Seltsi (SEMES) nakkushaiguste rühma juht, ütleb: «Varajane diagnoosimine on HIV-nakkuse leviku vältimiseks ja patsientide prognoosi parandamiseks võtmetähtsusega, kuid diagnoosimata ja hilja diagnoositud nakkuste esinemissagedus on endiselt kõrged.