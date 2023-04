Noored inimesed oma tervise peale kuigi palju ei mõtle, aga seda peaks siiski tegema, ütleb kardioloog Margus Viigimaa, kes on 30 aastat juurutanud Eestis aprillis aset leidvate südamenädalate või -kuu traditsiooni. Eriti teadlikult peaksid toimima riskirühma kuulujad, kelle pereliikmetel on kõrge kolesterool või hüpertoonia. Samuti on väga ohtlik suitsetamine.

Foto: Sander Ilvest