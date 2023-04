4-5 tundi maganud juhi risk sattuda liiklusõnnetusse on sama suur kui keskmises joobes juhil

Viimastel aastatel on liiklusvahendi joobes juhtimise sagedus vähenenud tänu segitustööle ja karistusmeetmete rakendamisele. Keerukam on mõjutada harjumist vähe maganuna sõitma asuda. Esitatud metaanalüüs tõendab, et 4–5 tundi maganud juhil on liiklusõnnetusse sattumise risk suur, kirjutab Eesti Arst.