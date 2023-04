Taastusraviarst dr Eve Sooba annab nõu, kuidas vanemas eas sportimisega alustada

Paigalolek ei ole vaid Eesti probleem

Paraku on liikumisvaegus globaalne probleem. 2018. aasta Eurobaromeeter ütleb, et me peame vanemaealistele rohkem rõhutama liikumise tähtsust. «Kui nad leiavadki aega, siis sageli mõtlevad nad hoopis: oi, mul on haigused, ma ei või. Või et ma olen vanem inimene ja mulle pole see või teine lubatud. Või siis muretsevad nad, et ei sobi spordiklubis noorte sekka. Eelarvamusi on nii vanematel inimestel kui treeneritel,» ütleb arst. Numbrid toetavad: kui noortest meestest (vanuses 15-24) spordivad 62 protsenti, siis vanusegrupis 55+ on sama number vaid 30. Langus on märgatav!