Lihtne tegevus paneb ajurakud paremini tööle

Kui lihased tõmbuvad treeningu ajal kokku, näiteks biitseps raskust tõstes, vabastavad need vereringesse mitmesuguseid ühendeid. Need ühendid võivad liikuda erinevatesse kehaosadesse, sealhulgas ajju. Teadlasi huvitas eriti see, kuidas treening võiks olla kasulik ajuosale, mida nimetatakse hipokampuseks.