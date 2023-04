Menopaus ja seks - kuidas valust lahti saada?

«Postmenopausis naised ei tohiks aktsepteerida valulikku seksi kui uut normaalsust,» ütles dr Lauren Streicher, Feinbergi ülikooli sünnitusabi ja günekoloogia professor. «Paljud naised proovivad käsimüügis olevaid lubrikante, kuid tunnevad jätkuvalt valu. Nad ise ja mõnikord ka meedikud ei tea, et on olemas muid tõhusamaid ravimeetodeid. Lisaks tegeletakse naistega üha enam telemeditsiini abil ja neid ei uurita vahetult. Eeldatakse, et seksivalu põhjus on tupe kuivus, kuid neil võib olla mõni muu haigus, mida pole avastatud.»