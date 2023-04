Pirital alustati tasuta kepikõnni treeningutega

Eile õhtul, 27. mail toimus Pirital selle kevade esimene kepikõnni treening, kus harrastussportlased läbisid ligi pooleteise tunni jooksul kaheksa kilomeetrit. Kepikõnni treeningud toimuvad neljapäeviti algusega kell 18 ning järgmine kord on 11. mail. Trennid on tasuta ning kõik huvilised on oodatud liituma.