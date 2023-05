Austraalias saab e-sigaretti varsti vaid arstiretseptiga ja apteegist

Austraalia soovib suitsetamist piirata veidi omamoodi. Kui Uus-Meremaa keelab müüa sigarette kõigile, kes on sündinud aastal 2008 või hiljem, siis Austraalias sedalaadi keeldu plaanis pole. Inglismaa moodi e-sigarettide kinkimine suitsetajatele , et nood sigaretisuitsetamise lõpetamise lubaduse annaks, ka plaanis pole.

Oluliseks muutuseks on ühekordsete e-sigarettide sisseveo täielik keelustamine - just nood on laste ja noorte seas väga populaarsed. Kui valitsuse kava teoks saab, siis lõpetatakse e-sigarettide müük ka tavalistes poodides ja vabamüügi-e-sigarettide sissevedu. Ainukeseks viisiks, kuidas veibi kätte saab - ja sedagi suitsetamisest loobumiseks, on arsti retseptiga apteeki minna. Needki saavad olema vaid tubakalõhnalised- ja -maitselised, kusjuures nikotiinisisaldus ja kogus peab samuti langema.