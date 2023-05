Nende tervisenäitajate korral on sportimine vastunäidustatud

Palaviku puhul oleks parim jääda koju puhkama. Voodis tingimata lamama ei pea. Sel ajal suureneb vedelikuvajadus, seetõttu tuleks tarvitada rohkelt vedelikku - selleks sobib tee, mahl, vesi. Palavikuga on söögiisu reeglina vilets ning sööma sundima ei pea. Tavaline on see, et kui palavik hakkab tõusma ning käed ja jalad muutuvad jahedaks, tekivad külmavärinad, siis tuleb rõivastuda soojalt või minna teki alla. Kui aga on palav ja käed-jalad on kuumad, siis ei tohiks olla liiga soojalt riides või paksu tekki all, sest see takistab palaviku alanemist.