PANDEEMIA ÜLEVAADE ⟩ Toivo Maimets: Eestis oli surmade arv oluliselt suurem kui viimase kümne aasta keskmine

Valeinformatsiooni hulka kuulub ka väide, et «nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed nakatuvad ju ühtmoodi». Ei nakatu. Professor Krista Fischeri analüüs siinsamas Eestiski näitas, et nii nakatumistes, hospitaliseerimistes kui ka surmajuhtudes on väga suur vahe ning vaktsineerimine aitab neid kõiki oluliselt vähendada. Näiteks oli möödunud aasta novembrikuus USAs enam kui 18aastaste mittevaktsineeritute hospitaliseerimine 16 korda sagedasem kui bivalentse vaktsiiniga tõhustusdoosi saanutel ning neil vaktsineeritutel, kel tõhustusdoos tegemata, oli see 2,7 korda suurem kui tõhustusdoosi saanuil.

Nurjatud probleemid

Nurjatu probleem (wicked problem) on selline probleem, mida on väga raske või võimatu lahendada, kuna teadmised tema kohta on vastuolulised, arvamusi ja seotud huvirühmi on palju, majanduslik mõju on suur ja ta on olemuslikult seotud paljude teiste probleemidega. Ometigi on nad olemas ning nendega peab tegelema.

Üheks selliseks probleemiks on SARSi tüüpi viiruste sagenev ülekandumine nahkhiirtelt inimestele. Taoline zoonootiline ülekanne võib toimuda nii otse nahkhiirelt inimesele kui ka vaheperemehi (näiteks tsiibetkass, kährikkoer, soomusloom (pangoliin), naarits jt) kasutades. Sánchez kaasautoritega on võrrelnud erinevate SARSi tüüpi viirusi kandvate nahkhiirte levikut ning pannud selle kohakuti rahvastiku tihedusega seal piirkonnas. Selliseid nahkhiireliike on Kagu-Aasias teada 26 ning tundub, et nad on pika evolutsiooni jooksul geneetiliselt nende viirustega hästi kohanenud.