Liikumisaasta ⟩ Õues on mõnus võimelda

Kuidas võiks õues võimelda ja enda jaoks midagi uut avastada? Näiteks seda, et on olemas Eesti oma võimlemismetoodika. 14.maini toimuvad Idla Eesti Seltsi eestvõttel õuevõimlemise tunnid Eestimaa erinevates kaunites paikades. Need on avatud kõigile huvilistele.