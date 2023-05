4 varast sümptomit: soolevähi diagnoosi saanud jagavad esimesi haigusnähte

Rektaalne verejooks

Joshua Sanchez märkas pärast tualeti kasutamist verd ja ta ei muretsenud alguses. «Arvasin, et mul on hemorroidid,» rääkis 38-aastane mees. Järelkontrollid kinnitasid, et tal oli väljaheites veri ning lõpuks diagnoositi tal 4. staadiumi käärsoolevähk ja tehti ravi.

Kui Carly Barrett märkas väljaheites verd, otsis ta veebist sümptomeid ja arvas, et põhjuseks võivad olla mitmesugused seisundid, sealhulgas hemorroidid, haavandiline koliit, ärritunud soole sündroom või Crohni tõbi. «Olin 24-aastane. Arvasin, et selles vanuses ei saa see olla vähk,» rääkis praegu 28-aastane Barrett. «Aga oli.»

Tal diagnoositi 3. staadiumi käärsoolevähk, mis arenes 4. staadiumiks pärast seda, kui esimene keemiaravi ebaõnnestus ja vähk levis maksa. Ta liitus kliinilise uuringuga ja tal pole enam haigustunnuseid.

Püsiv kõhulahtisus

Kui toona 38-aastane Natalie Phelps tundis raseduse ajal valu alaseljas, vaagnas ja pärasooles, arvas ta arst, et see vaibub pärast sünnitust. Kuus nädalat pärast sünnitust algas kõhulahtisus. Lõpuks tehti talle kolonoskoopia, mille järel ta sai teada, et tal on vähk. See oli 4. staadiumi käärsoolevähk ja Phelpsi ravitakse seni.

Aneemia

Candace Henley minestas ja seejärel külastas haiglat, et saada teada, mis tal viga on. Tal tuvastati kehvveresus. Tollal 35-aastasele naisele tehti mitmeid teste ja diagnoositi 2. staadiumi käärsoolevähk.

«See lihtsalt ei olnud minu jaoks mõistetav, et mul on vähk,» ütles praegu 55-aastane Henley. «Arstid olid samuti šokeeritud, et mul oli nii noorelt käärsoolevähk.»