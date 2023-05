Soolestiku paremaks terviseks tuleks neid toiduaineid vältida

Soolestiku mikrobioomi tervise määravad geenid, keskkond, ravimid ja toitumine. Olulist rolli mängivad ka toidu kvaliteet ja tarbimisharjumused, kirjutab Medical Daily.

Toidud, mida tuleks soolestiku parema tervise jaoks vältida:

1. Suhkur. Liiga palju suhkrut toidus kõrvaldab terved soolebakterid, mis võib põhjustada kehas põletikku ja sillutada teed palju tõsisematele terviseprobleemidele. Uuringud on näidanud, et kõrge suhkrusisaldusega dieedil olevatel inimestel on suurem tõenäosus kõhukinnisuse tekkeks ja soolestiku üldiseks talitluseks.

2. Töödeldud toit. Töödeldud toit sisaldab suures koguses soola, rasva, suhkrut ja erinevat tüüpi toidu lisaaineid, näiteks säilitusaineid, mis võivad mõjutada tervisliku mikrobioomi tasakaalu.

3. Punane liha. Punase liha tarbimine suurendab tõenäosust, et teatud bakteritüved kasvavad soolestikus üle, mis võib teie tervist negatiivselt mõjutada.

4. Praetud toit. Praetud toit on rikas küllastunud rasvade poolest ja on soolestiku tervisele kahjulik. Küllastunud rasvad muudavad toidu raskemini seeditavaks. See võib põhjustada ka põletikku ja muid soolestikuga seotud probleeme.

5. Kuntslikud magusained. Kuigi kunstlikud magusained on madala kalorsusega, siis ei ole suhkruasendajad WHO uute juhiste kohaselt kasulikud pikaajaliseks kaalukaotuseks. Samuti on leitud, et kunstlikud magusained mõjutavad soolestiku mikrobioomi koostist, suurendavad glükoositalumatust ja põhjustavad ainevahetushaigusi.