Tädi kukkumissurm innustas looma lihaste kadu hindavat uriinitesti

Kuigi vanusega seotud lihaste kärbumine on enamasti vältimatu, võib olla raske hinnata, kui kiiresti lihasmass kaob.

Koduse rasedustestiga sarnase komplekti kasutamine eeldab, et kasutajad urineeriksid ühekordsele keemiliselt töödeldud testribale ja seejärel teeksid ribast nutitelefoniga pildi.

Pilti analüüsides suudab telefonirakendus tuvastada lihaste tervisega seotud biomarkerite kontsentratsiooni uriinis. Pärast nende andmete sisestamist matemaatilisse mudelisse suudab rakendus prognoosida lihaskadu. Seni on see osutunud meeste puhul 80 protsenti ja naiste puhul 96 protsenti täpseks ning need numbrid peaksid tehnoloogia edasiarendamise käigus aina paranema.