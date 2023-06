Nii mitu grammi pähkleid tuleb krõbistada päevas, et hoida aju noorena

Rasvumine on seotud aju kiirema vananemisega, kui oleks tavaliselt eeldatav. Teadlased saavad seda protsessi jäädvustada, arvutades välja inimese «aju vanuse» –võttes arvesse üksikasjalikke ajuskaneeringuid – olenemata kronoloogilisest vanusest. See lähenemisviis aitab ka kontrollida, kuidas teatud tegurid, näiteks elustiil, võivad aju vananemist suhteliselt lühikese aja jooksul mõjutada, vahendab Medical Xpress.

Uuriti 102 inimest, kes vastasid rasvumise kriteeriumidele. Osalejatele tehti programmi alguses ja lõpus ajuskaneering. Samuti viidi läbi muid teste ja mõõtmisi, et tabada teisi rasvumisest mõjutatud bioloogilisi protsesse, näiteks milline on maksa tervis.

Uuringu alguses ja lõpus tehtud ajuskaneeringuid kasutati, et uurida sekkumise mõju vananemisele. Tulemused näitasid, et kehakaalu vähenemine ühe protsendi võrra tähendas, et osalejate aju vanus oli peaaegu üheksa kuud noorem, kui oleks võinud eeldada pärast 18 kuu möödumist.