Kuidas nakatada väikelaps kestva liikumisharjumusega?

Saue sõnul on selgelt näha, et lapsed, kelle vanemad on agaramad ette näitama, kuidas mõnd harjutust teha või palli mängida, on sportlikult osavamad. Kivisalu ja Madisson nõustuvad, et lapsevanemate eeskuju ja panus väikelaste liikumisharjumuse kujunemisse on äärmiselt tähtis. Lasteaias ja omavalitsuste üritustega saab anda põhilised liikumisoskused ning tekitada huvi, aga see, kas ja kui palju väikelapsed liikumisüritustel osaleda saavad ja puhkepäevadel väljas käivad, oleneb ikkagi lapsevanemate valmisolekust õue minna.