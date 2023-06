Regulaarne treening võib pakkuda veel ühte üllatavat hüve

Tulemused olid ühetimõistetavad: need, kes olid aktiivsema eluviisiga, talusid paremini külma vett pikema aja jooksul. Need, kes suurendasid uuringu jooksul oma aktiivsust, neil suurenes ka valulävi.

Uuring näitas, et füüsiliselt aktiivsed inimesed hoidsid käsi külmas vees keskmiselt 6,7 sekundit kauem, kui need, kes üldse trenni ei teinud, kirjutab ScienceAlert .

Väärib märkimist, et selline vaatlusuuring ei saa otseselt tõestada, et suurem treening põhjustab otseselt valule suuremat vastupanuvõimet, võib juhtuda, et olulist rolli mängivad ka muud tegurid. Kuid seos on piisavalt tugev, et teha selliseid järeldusi.