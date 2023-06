Kuuma autosse jäetud laps sureb mõnekümne minutiga

Päikeselised ja palavad ilmad toovad kaasa lisaohud, millega tuleb arvestada. Näiteks ei tohiks jätta lapsi või loomi palavasse sõidukisse, sest see võib väga lühikese ajaga muutuda nende tervisele ohtlikuks.

«Põhjus, miks autodes temperatuur kiiresti tõuseb, peitub akendes – autodes on klaaspinda protsentuaalselt palju rohkem kui ühes keskmises majas ning seetõttu on autod pigem nagu kasvuhooned, mis on spetsiaalselt soojust neelama ja hoidma loodud,» sõnas Mobire Eesti teenindusjuhi Gert Vatti terviseportaalis eelmisel aastal.

«Kui päikesevalgus auto akendest sisse tungib, siis soojendab see armatuurlauda ning istmeid, mis selle tulemusena omakorda soojust edasi kiirgavad. Kui auto aknad on kinni, siis tõuseb autos juba poole tunniga temperatuur ca 30 kraadi võrra. Just sel põhjusel ei tohi jätta lapsi ega loomi autosse isegi väga lühikeseks ajaks,» selgitas Vatt. Ta lisas, et kuuma ilmaga peaksid ka jalakäijad olema tähelepanelikud ning viivitamatult teavitama politseid või päästeametit, kui märkavad tulikuuma autosse jäetud lapsi või loomi.

Probleem palavates sõidukites vaevlevatest loomadest ja lastest tõstatub igal aastal kuumade ilmadega ja enamasti on inimeste vabanduseks see, et käidi vaid korra poes. Kindlasti ei suuda piisavalt vajalikku jahutust tagada praokile jäetud aken. Sellised olukorrad tuleks lahendada nii, et lapsi ega lemmikloomi ei jäeta autosse mingil juhul üksinda.

Laste keha kuumeneb kolm kuni viis korda kiiremini kui täiskasvanutel ja mida noorem laps on, seda ohtlikum on tema jaoks kuum auto. Kui väljas on 30 kraadi sooja, siis autos võib temperatuur kerkida 60-70 kraadini, kirjutab DailyMail.