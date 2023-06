Kesklinna valitsus pakub võimalust osaleda suvi läbi tasuta sporditreeningutel

«Mais toimusid discgolfi treeningud lauluväljakul ning samuti kogunesid kord nädalas jooksusõbrad. Nüüd, kui tõeline suvesoe on kätte jõudnud, ootame kõiki jooga huvilisi Hirve parki ning suur rõõm, et aina rohkem inimesi on leidnud tee ka Ingliranda, kus toimub bachata trenn. Samuti jätkame laste sportlike mänguhommikutega, et liikumisest saaks rõõm juba maast madalast,» ütles Haukanõmm. «Aktiivsed vabaõhutegevused, koos positiivsete emotsioonide ning heade kaaslastega, on parim võimalik viis, kuidas liikumisaastal nautida suveõhtuid.»