Uus uuring näitab, millised toidud võivad nooremaealistel kolorektaalvähki põhjustada

See murettekitav trend on jäänud segaseks, kuna enamus vähijuhtudest ei ole seotud geneetiliste või pärilike teguritega, isegi noorema elanikkonna seas. Hiljuti kogutud andmete põhjal on nüüd toetavat tõendusmaterjali hüpoteesile, et keskkonnategurid võivad olla selle suurenemise põhjustajaks.

Dr. Suneel Kamath, selle uuringu vanemautor ja gastrointestinaalne onkoloog Clevelandi Kliinikus, ütles Medical News Today-le, et «meie uuring kasutas tehnoloogiat nimega metaboloomika, et leida erinevusi noortel ja vanematel inimestel diagnoositud kolorektaalvähi vahel».

Nad jaotasid patsiendid kahte rühma vanuse alusel: need, kes olid nooremad kui 50 aastat ja need, kes olid vanemad. Uuringus osales 170 kolorektaalvähiga osalejat, kellest 66-l oli nooruspõlves avaldunud kolorektaalvähk ja 104-l keskmise avaldumisajaga kolorektaalvähk.

Teadlased tuvastasid, et mitmeid metaboliite tasemed olid kahe grupi vahel väga erinevad, eriti tsitraadi ja kolesterooli näitajad. Nad täheldasid olulisi muutusi metaboolsetes radades, mis on seotud süsivesikute ja valkude ainevahetusega nooruspõlves avalduva kolorektaalvähi korral võrreldes keskmise avaldumisajaga kolorektaalvähiga.

Need leiud viitavad, et sellised tegurid nagu liigne suhkrustatud jookide või punase liha tarbimine, samuti ülekaalulisus, mis aitavad kaasa energia liigsele tarbimisele, võivad olla riskiteguriteks kolorektaalvähi tekkeks nooremas eas.

«Tähtis on märkida, et see ei tähenda, et «suhkur toidab vähki» neil, kellel juba on vähk, kuid suhkru tarbimise vähendamine tervetel inimestel, kellel vähki pole, võib aidata seda esialgu ära hoida,» selgitas dr. Kamath.