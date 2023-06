AVASTUS ⟩ Uinakud võivad kaitsta ohtlike terviseprobleemide eest

Ajakirjas Sleep Health avaldatud uuringus analüüsiti 40–69-aastaste inimeste andmeid ja leiti põhjuslik seos harjumuspäraste uinakute ja suurema ajumahu vahel. Viimane on hea ajutervise näitaja, mis on seotud väiksema dementsuse ja muude haiguste tekkeriskiga.

Varasemates uuringutes on osalised saavutanud pärast uinakut paremad tulemused testides, mis panevad proovile tähelepanu, mälu ja mõttetöö.

Uue uuringu eesmärk oli teha kindlaks, kas päevase uinaku ja hea ajutervise vahel on põhjuslik seos.

Kasutades meetodit, mida nimetatakse Mendeli randomiseerimiseks, uurisid teadlased 97 DNA fragmenti, mis arvati määravat harjumuspäraste uinakute tõenäosuse. Ajutervise ja funktsionaalse vaimse võimekuse näitajaid uuriti seoses magama «programmeerivate» geenivariantide esinemisega. Võrdlusgrupis olid inimesed, kel neid geneetilisi variante ei tuvastatud. Ühendkuningriigi biopanga materjale kasutades uuriti kokku 378 932 inimese andmeid ja tuvastati, et üldiselt on nendel, kes on geneetiliselt altid rohkem magama, suurem aju kogumaht.